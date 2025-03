CDU-Abgeordnete Güler rechnet mit Neuwahlen in der Türkei

Berlin: Nach Einschätzung der türkisch-stämmigen CDU-Bundestagsabgeordneten Güler wird es in der Türkei mit großer Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang Neuwahlen geben. In einem Interview sagte sie, in der Türkei gehe fast niemand mehr davon aus, dass die nächsten Wahlen erst wie vorgesehen 2028 stattfinden werden. Güler zufolge haben sich die Proteste gegen die Verhaftung des beliebten Oppositionspolitikers Imamoglu inzwischen auf Hochburgen der Regierungspartei AKP ausgeweitet; auch die bisherige Anhängerschaft Erdogans kritisiere das Vorgehen. Im internationalen Umgang mit der Türkei warnte Güler vor öffentlichen Maßregelungen. Kritik aus dem Ausland sei kontraproduktiv und nicht im Sinne der Menschen, die jetzt für die Demokratie auf die Straße gehen. Deshalb seien Gespräche hinter verschlossenen Türen nötig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 15:00 Uhr