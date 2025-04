Castor-Zug wird im Zwischenlager in Bayern erwartet

Niederaichbach: Der erste und planmäßig einzige Castor-Transport mit hochradioaktivem Atommüll nach Bayern wird heute an seinem Zielort erwartet. Der Zug hat am späten Abend den Hafen im niedersächsischen Nordenham verlassen. Gelagert werden soll der Müll auf dem Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks Isar 2. Wegen des Transports müssen Bahn-Pendler zwischen Landshut und Dingolfing mit Einschränkungen rechnen. Wie der BR aus Sicherheitskreisen erfahren hat, soll der Streckenabschnitt, der durch Wörth an der Isar führt, am Nachmittag für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2025 06:00 Uhr