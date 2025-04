Castor-Zug erreicht Bayern

Die sieben Atommüll-Behälter sind am Nachmittag am Bahnhof im niederbayerischen Wörth an der Isar angekommen: Von dort aus werden die Behälter ins nahe gelegene Zwischenlager in Niederaichbach gebracht. Entlang der Strecke gab es mehrere Kundgebungen und Mahnwachen von Atomkraft-Gegnern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2025 16:45 Uhr