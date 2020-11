Castor-Transportschiff ist in Nordenham angekommen

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nordenham: Ein Frachtschiff mit sechs Atommüll-Behältern hat am Morgen im Hafen der niedersächsischen Stadt festgemacht. Der Castor-Container kommt aus der britischen Wiederaufarbeitungs-Anlage Sellafield und soll nun in das Zwischenlager Biblis in Hessen gebracht werden. Es handelt sich um deutschen Atommüll, den die Bundesregierung aufgrund internationaler Verpflichtungen zurücknehmen muss. Atomkraftgegner haben sich seit Tagen auf die Ankunft des Schiffes vorbereitet. Am Morgen hielten sie in Nordenham eine Mahnwache. Auch entlang der möglichen Bahnstrecken wird mit Protesten gerechnet. Es ist der erste Castor-Transport in Deutschland seit neun Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 12:00 Uhr