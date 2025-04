Castor-Transport sorgt für Bahn-Streckensperrung in Niederbayern

Castor-Transport sorgt für Einschränkungen in Niederbayern: Die Bahnstrecke zwischen Landshut und Dingolfing ist derzeit gesperrt, voraussichtlich für mehrere Stunden. Hintergrund ist ein Atommüll-Transport: Sieben Behälter mit hoch radioaktiven Abfällen sollen in Niederaichbach bei Landshut zwischengelagert werden. Den Zielbahnhof Wörth hat der Transport am Nachmittag ohne Zwischenfälle erreicht.

