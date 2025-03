Castor-Transport mit Atommüll unterwegs nach Niederbayern

Sieben Castor-Behälter mit radioaktivem Abfall sind auf dem Weg nach Niederbayern: Die Behälter sollen in das Zwischenlager in Niederaichbach gebracht werden. Es handelt sich um Atomabfälle, die nach der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus deutschen Atomkraftwerken im britischen Sellafield übrig geblieben sind. Weitere sieben Castor-Behälter sollen nach Brokdorf in Schleswig-Holstein gebracht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2025 13:15 Uhr