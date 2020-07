CAS hebt Sperre gegen ManCity auf

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lausanne: Der internationale Sportgerichtshof CAS hat die Sperre gegen den englischen Spitzenclub Manchester City aufgehoben. Der Verein darf damit in der kommenden Spielzeit doch an der Champions-League teilnehmen. Im Februar hatte das Finanzkontrollgremium der UEFA ManCity für zwei Spielzeiten von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen - wegen "schwerwiegender Verstöße" gegen das Financial Fair Play. Es verhängte zudem eine Geldstrafe von 30 Millionen Euro. Der Sportgerichtshof reduzierte die Strafe nun auf zehn Millionen; die Sperre hob er als "unangemessen" auf. ManCity habe zwar gegen die Regeln des Financial Fair Play verstoßen. Es sei aber nicht erwiesen, dass der Verein unrechtmäßige Geldzuwendungen durch seine arabischen Investoren erhalten habe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.07.2020 11:15 Uhr