Carney ab morgen neuer kanadischer Premierminister

Ottawa: In Kanada übernimmt am Freitag der designierte Regierungschef Mark Carney die Amtsgeschäfte. Das teilte das Büro der Generalgouverneurin mit. Der 59-Jährige war von der regierenden Liberalen Partei zum Nachfolger von Justin Trudeau gewählt worden. Im Handelsstreit zwischen Kanada und den USA hat Carney US-Präsident Trump zu mehr "Respekt für die kanadische Souveränität" aufgefordert. Den Arbeitnehmern in beiden Ländern würde es besser gehen, wenn "die größte Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft der Welt wiederbelebt werde", sagte Carney in Ontario.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2025 01:00 Uhr