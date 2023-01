Carl-Zuckmayer-Medaille an Autorin Haratischwili verliehen

Kurzmeldung ein/ausklappen Opposition kritisiert Ankündigung Söders zu Lehrer-Neueinstellungen

Bad Staffelstein: Bayerns Ministerpräsident Söder will künftig mehr in Bildung investieren. Der CSU-Chef hat bei der Klausur der Landtagsfraktion in Kloster Banz angekündigt, innerhalb der nächsten fünf Jahre 8.000 neue Lehrer, Schulpsychologen und anderes Personal einzustellen. Dafür will Söder auch gezielt in anderen Bundesländern werben: Wer neu nach Bayern zieht, soll ein Start- oder Umzugspaket erhalten. Die Opposition reagierte mit Kritik: Bayerns SPD-Chef von Brunn bezeichnedte Söder als - so wörtlich - "Ankündigungsweltmeister", der auf einen großen Berg gebrochener Versprechungen noch weitere oben drauf setze. Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionschefin Schulze. Sie erklärte, die Söder-Regierung kündige wieder einmal viel an, ohne effektive Maßnahmen vorzustellen, wie Versprechen zu halten seien.

