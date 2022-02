Caritas sorgt sich um Personalnot in der Pflege wegen Omikron

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mitten in der Omikron-Welle zeigt sich die Caritas besorgt wegen der Personalnot in der Pflege. In den eigenen Einrichtungen von den Kitas bis zu den Hospizen fielen zunehmend Kräfte aus, sei es wegen Quarantäne oder Corona-Infektionen warnt Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Grenze des Leistbaren sei erreicht, da schon seit geraumer Zeit vieles durch den hohen persönlichen Einsatz der Mitarbeitenden aufgefangen werde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.02.2022 01:00 Uhr