Caritas fordert weiteres Entlastungspaket

Berlin: Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Preise für Gas und Lebensmittel weiter steigen. Der Caritasverband fordert deshalb ein drittes Entlastungspaket. Wenn die Energie-Versorger höhere Preise direkt an ihre Kunden weiterreichten, würden Menschen in Existenznot gebracht, sagte Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa der „Augsburger Allgemeinen“. Wirtschaftsminister Habeck hatte gestern die zweite von drei Gaswarnstufen ausgelöst und befürchtet angesichts steigender Preise ein - so wörtlich - "soziales Problem".

