Caritas fordert mehr Hilfe für pflegende Frauen

Berlin: Verschiedene Verbände haben mehr Unterstützung für Pflegende angemahnt. Der Deutsche Caritasverband äußerte sich zur Situation im häuslichen Rahmen. Hier pflegten vor allem Frauen ihre Eltern, so Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa anlässlich des Internationalen Tages der Pflegenden, der diesmal mit dem Muttertag zusammenfällt. Pflegende Angehörige bräuchten infrastrukturelle Entlastung, zeitliche Spielräume und finanzielle Anerkennung. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, warf der Bundesregierung vor, sie lasse die über vier Millionen Pflegebedürftigen daheim und ihre Angehörigen im Stich. Er regte ein steuerfinanziertes Pflegezeitgeld ähnlich dem Elterngeld an. Für Fachkräfte in der Pflege wünscht sich deren Berufsverband DBfK mehr Wertschätzung. Laut seiner Präsidentin Bienstein hält die Mehrheit ihre Kompetenz für nicht anerkannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2024 16:00 Uhr