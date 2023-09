Caritas-Chefin mahnt humanitäre Verbesserungen bei EU-Asylreforrm an

Berlin: Vor einer möglichen Einigung der EU auf eine gemeinsame Asylreform hat der deutsche Caritasverband Veränderungen angemahnt. Die Chefin des katholischen Wohlfahrtsverbandes, Welskop-Deffaa, fordert im Interview mit den Funke-Zeitungen, dass sich die humanitären Missstände an den Außengrenzen verbessern und nicht weiter verschlimmern. Außerdem ruft sie dazu auf, die Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger in Deutschland zu verbessern. STOPP Es sei gut, dass die Bundesregierung sich im Kreis der EU-Staaten für Prinzipien der Menschenrechte und für die besonders vulnerablen Gruppen eingesetzt habe, so die Caritas-Chefin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2023 02:00 Uhr