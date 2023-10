Cannabis Legalisierung steht weiter in der Kritik

Berlin: Die geplante Teil-Legalisierung von Cannabis bleibt weiter umstritten. Das wurde gestern Abend bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag deutlich. In der Debatte haben Unions-Abgeordnete davor gewarnt, dass vor allem mehr junge Menschen kiffen werden und das mit großen Gesundheitsrisiken. Bundesgesundheitsminister Lauterbach verteidigte die Pläne. Nach den Worten des SPD-Politikers macht das geplante Gesetz den Konsum sicherer, da es vor gefährlichen Panschereien schütze. Nach dem Gesetzentwurf wird der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für Erwachsene legal. Das Papier wird jetzt in den Fachausschüssen des Bundestags weiter beraten. Beschlossen werden müsste es bis Mitte Dezember, damit es planmäßig Anfang nächsten Jahres in Kraft zu treten kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 07:00 Uhr