Cannabis-Gesetz tritt wie geplant an Ostermontag in Kraft

Berlin: Der umstrittenen Legalisierung von Cannabis in Deutschland am 1. April steht nichts mehr im Wege. Die Präsidentin des Bundesrats, Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig, hat das Gesetz unterschrieben. Sonst ist Bundespräsident Steinmeier dafür zuständig; der ist allerdings gerade im Urlaub. Das Gesetz stellt eine Zäsur in der deutschen Drogenpolitik dar. Es erlaubt ab Ostermontag Besitz und Anbau der Droge für Volljährige, allerdings mit zahlreichen Vorgaben. Im Juli können dann auch nichtgewerbliche Vereinigungen zum gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis an den Start gehen. Das bayerische Innenministerium hat betont, man die Polizei werde das Gesetz so streng wie möglich kontrollieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 18:00 Uhr