Campingverband registriert deutschlandweiten Ansturm

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: Nach der Lockerung der Corona-Regeln registrieren die Campingplätze in Deutschland einen regelrechten Buchungsansturm. Der Branchenverband spricht von einer Kehrtwende, weil in den vergangenen Wochen drei Viertel aller Reservierungen storniert wurden. Allerdings wird der Urlaub auf Campingsplätzen deutlich teurer als bislang - in der Nebensaison seien durchaus Hochsaison-Preise denkbar - weil wegen der Abstandsregeln weniger Gäste kommen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 22:00 Uhr