Camping-Boom in Deutschland - Branche mit Rekorden

Meldungsarchiv - 27.03.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Auf Campingplätzen in Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Menschen übernachtet wie noch nie zuvor. Laut einer Auswertung des Portals camping.info wurden rund 40 Millionen Übernachtungen registriert. Das seien rund 22 Prozent mehr als 2021. Die meisten Aufenthalte gab es in Bayern, gefolgt von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die vergleichsweise größten Zuwächse bei Camping-Urlauben verzeichnete derweil Hamburg. Hier stieg die Zahl der Gäste um 73 Prozent. Grund dafür seien unter anderem die Beschränkungen während der Corona-Pandemie, erklärte eine Sprecherin des Portals. Viele Menschen hätten sich damals ein Wohnmobil gekauft, das sie jetzt weiter nutzen würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 16:00 Uhr