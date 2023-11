Camerons erste Auslandsreise führt nach Kiew

Kiew: Der neue britische Außenminister Cameron ist auf seiner ersten Auslandsreise in der Ukraine eingetroffen. Bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sicherte Cameron dem von Russland angegriffenen Land weitere militärische Unterstützung zu - so lange wie es nötig ist, wie der Minister sagte. Selenskyj dankte für die Unterstützung in Zeiten, in denen der Krieg im Nahen Osten die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehe. Großbritannien gilt als einer der entschlossensten Unterstützer der Ukraine.

