Bystron soll laut AfD-Parteispitze den Europawahlkampf pausieren

Berlin: Die AfD-Parteispitze hat Petr Bystron aufgefordert, im Europawahlkampf nicht mehr aufzutreten. Hintergrund seien die Vorwürfe und die laufenden Ermittlungen gegen ihn. So steht es in einer E-Mail der Parteichefs Chrupalla und Weidel an Bystron. Er ist die Nummer zwei auf der AfD-Europawahlliste. Am Donnerstag hatte der Bundestag Bystrons Immunität aufgehoben. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 08:00 Uhr