BW-Ausbilder aus Afghanistan zurückgeholt

Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Gestern Abend sind drei corona-infizierte Polizeiausbilder und ein Bundeswehrsoldat von Afghanistan nach Deutschland zurückgeholt worden. Sie landeten mit einem speziell ausgestatteten Airbus auf dem Konrad-Adenauer-Flughafen in Köln. Mit einer separat gecharterten Maschine sind gleichzeitig sechs weitere Polizisten von Afghanistan ausgeflogen worden, die als Erstkontakte gelten. Wie das Bundesinnnenministerium mitgeteilt hat, waren die neun Beamten in Kabul und Masar-e-Scharif aktiv. Die deutsche Ausbildungsmission gerät durch die Infektionen ins Stocken. Ein Sprecher sagte, für den Einsatz sei eine Mindestzahl an deutschen Experten notwendig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 06:00 Uhr