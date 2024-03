BVerfG-Präsident Harbarth bezeichnet Stärkung des Gerichts als "nicht trivial"

Karlsruhe: Die geplante Stärkung des Bundesverfassungsgerichts ist aus Sicht von dessen Präsidenten, Harbarth, ein schwieriges Unterfangen. Ein besserer Schutz vor Einflussnahme durch Extremisten sei alles andere als trivial, betonte der Jurist am Abend. Viele Modelle, die derzeit diskutiert werden, seien bei näherer Betrachtung sehr vielschichtig. Harbarth bezeichnete es aber als starkes Signal, dass die Diskussion darüber in Ruhe und mit Sorgfalt geführt werde. Aus Sorge vor dem Erstarken extremer Parteien will die Ampel-Koalition Einzelheiten zur Wahl von Verfassungsrichtern im Grundgesetz festschreiben. Dafür ist im Bundestag aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig, weshalb die Koalition auch auf Stimmen aus der Opposition angewiesen ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2024 11:15 Uhr