BVerfG kippt pauschales Gottesdienstverbot in Niedersachsen

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hat das pauschale Verbot von Gottesdiensten wegen der Corona-Pandemie gekippt. Gottesdienste in Kirchen, Moscheen und Synagogen können nicht prinzipiell verboten werden, urteilten die Richter gestern Abend. Nach dem Beschluss müssen Glaubensgemeinschaften das Recht haben, in Ausnahmefällen einen Antrag auf Zulassung von Gottesdiensten zu stellen. Wenn die Gemeinschaften die Abstandsregeln einhielten und das Infektionsrisiko als niedrig bewertet würde, könne der Gottesdienst nicht untersagt werden, so die Richter. Mit der Entscheidung hatte der Eilantrag einer islamischen Gemeinschaft aus Niedersachsen Erfolg. Das dortige Oberverwaltungsgericht hatte die Freitagsgebete im Ramadan untersagt, weil die niedersächsische Corona-Verordnung keine Ausnahmegenehmigungen zulasse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 09:00 Uhr