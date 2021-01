BvB verliert auswärts gegen Leverkusen

Das Wetter: Sonne und Wolken bei 3 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, teils auch länger sonnig, bei 3 bis 9 Grad. Morgen im Süden meist freundlich, im Norden zunehmend bewölkt, später in Unterfranken Regen. Am Freitag und Samstag oft Wolken und gebietsweise Regen. Tiefstwerte in der Nacht plus 6 bis minus 1 Grad. Tagsüber 4 bis 11 Grad; am Samstag auch Schnee und wieder kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 07:00 Uhr