BVB unterliegt im Championsleague-Viertelfinale in Barcelona deutlich

Zum Fußball: In der Champions League hat nach dem FC Bayern auch Borussia Dortmund gepatzt. Der BVB verlor das Viertelfinal-Hinspiel in Barcelona 0:4. Das Rückspiel ist nächsten Dienstag in Dortmund.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.04.2025 23:00 Uhr