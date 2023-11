BVB steht im Achtelfinale der Champions League

Mailand: Borussia Dortmund hat vorzeitig das Achtelfinale der Fußball-Champions League erreicht. Nach einem 3:1 (1:1)-Erfolg bei der AC Mailand ist der BVB nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in seiner Gruppe zu verdrängen. Das Team aus Leipzig, das sich schon zuvor für die K.o.-Phase qualifiziert hatte, unterlag trotz einer Zwei-Tore-Halbzeitführung 2:3 (2:0) bei Manchester City. Das Achtelfinale klar gemacht haben am Abend auch Barcelona, Atlético Madrid und Lazio Rom. Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat unterdessen zum ersten Mal ein WM-Finale erreicht. Beim Turnier in Indonesien gewann das Team das Halbfinale gegen Argentinien 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 3:3 gestanden. DFB-Kapitän Ilkay Gündogan würdigte den Finaleinzug als "absolut verdient". Am Samstag trifft die Nachwuchsauswahl im Endspiel auf Frankreich.

29.11.2023 01:00 Uhr