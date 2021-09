BVB schlägt Sporting Lissabon, Leipzig verliert

Neuer James Bond-Film feiert Weltpremiere

London: Der neue James Bond Film "Keine Zeit zu sterben" hat gestern Abend Weltpremiere gefeiert. Dazu kamen in die Royal Albert Hall in London zahlreiche Prominente, wie die britischen Thronfolger Charles und William. Für Hauptdarsteller Daniel Craig ist es sein letzter Auftritt als Geheimagent 007. Der Film sollte ursprünglich im April letzten Jahres in die Kinos kommen, morgen läuft er in Deutschland an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2021 07:00 Uhr