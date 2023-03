BVB nach 6:1-Sieg gegen Köln vorerst wieder Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga

Meldungsarchiv - 19.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Dortmund: Im Rennen um die deutsche Fußball-Meisterschaft hat Borussia Dortmund vorübergehend wieder die Nase vorn. Der BVB siegte am Abend mit 6:1 gegen Köln und hat die Tabellenführung übernommen. Der FC Bayern kann heute Abend mit einem Sieg oder einem Remis in Leverkusen aber wieder an den Dortmundern vorbeiziehen. Außerdem spielt der Tabellen-Vierte Union Berlin am Nachmittag gegen Frankfurt und Freiburg ist zu Gast in Mainz. In der zweiten Liga ist Darmstadt einem 2:0-Sieg gegen Kaiserslautern wieder Tabellenführer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2023 06:00 Uhr