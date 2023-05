Kurzmeldung ein/ausklappen BVB gewinnt in Augsburg und erobert Tabellenführung

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Dortmund einen entscheidenen Schritt in Richtung Meistertitel gemacht und Platz eins der Tabelle erobert: Mit einem 3:0 in Augsburg ist der BVB am FC Bayern vorbeigezogen. Zuvor hat Mainz zu Hause 1:4 gegen Stuttgart verloren. Die Chancen der Schwaben auf den Klassenverbleib sind damit wieder gestiegen. In der 2. Bundesliga droht dem Club erneut die Relegation. Der 1. FC Nürnberg kam gegen Hansa Rostock nicht über ein 0:0 hinaus und hat damit den sicheren Klassenerhalt verpasst. Die weiteren Ergebnisse: Düsseldorf - Hannover: 3:3 und Karlsruhe - Kaiserslautern 2:0. Bei der Eishockey-WM hat das deutsche Team seine Chancen auf den Viertelfinal-Einzug deutlich verbessert. Der Mannschaft von Bundestrainer Kreis gelang mit einem 7:2 gegen Ungarn der dritte Sieg in Serie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2023 19:30 Uhr