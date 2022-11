Busse wegen Bauarbeiten auf Bahnstrecke zwischen München und Salzburg

Kurzmeldung ein/ausklappen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt am Nachmittag

Doha: In wenigen Stunden beginnt in Katar die umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Ab 17 Uhr treffen im Eröffnungsspiel der Gastgeber und Ecuador aufeinander. Zuvor gibt es eine halbstündige Feier, bei der zwei Sänger aus Katar und Südkorea den offiziellen WM-Song "Dreamers" präsentieren werden. Außerdem wolle man bei der Show einen Dialog über "Inklusion und Diversität" anregen, so der Weltfußballverband FIFA weiter. Dieser, aber auch das Gastgeberland geben sich weiter unbeeindruckt von der Kritik an der Menschenrechts-Situation in Katar. Als letztes der 32 WM-Teams ist in der Nacht Rekordweltmeister Brasilien eingetroffen. Für Deutschland führt Bundestrainer Flick die Nationalmannschaft erstmals in eine Weltmeisterschaft. Diese startet am Mittwochnachmittag gegen Japan ins Turnier.

