Busfahrer in Landshut, Bamberg und Passau sollen streiken

Landshut: Die Gewerkschaft ver.di hat für morgen und übermorgen die Busfahrer der Stadtwerke Landshut und die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in Bamberg sowie in Passau wieder zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. In Landshut fahren laut Stadtwerke nur die Linie 9 sowie Schüler- und Berufslinien; in Bamberg fällt demnach auch der Schulbusverkehr aus - in Stadt und Landkreis. Und in Passau bleiben die Busse morgen und Mittwoch in den Depots.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2023 19:00 Uhr