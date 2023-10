Buschmann wirbt für Bezahlkarten für Asylbewerber

Berlin: In der Debatte über die Versorgung von Asylbewerbern hat sich Bundesjustizminister Buschmann für Bezahlkarten ausgesprochen. Der FDP-Politiker sagte, bei der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften seien Sachleistungen schon jetzt der gesetzliche Regelfall. Buschmann nannte Bezahlkarten einen unbürokratischen Weg, bei dem niemand Waren oder Wertmarken verteilen müsse. Aus der CDU kam erneut Kritik am Umgang der Bundesregierung mit den steigenden Zahlen an Migranten. Brandenburgs Innenminister Stübgen wies in der "Welt am Sonntag" auf die immer knapper werdenden Aufnahmekapazitäten hin und rief Bundeskanzler Scholz dazu auf, das Thema "zur Chefsache" zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 12:00 Uhr