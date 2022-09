Buschmann will Staatsanwaltschaften und Gerichte stärken

Infektionsschutzgesetz passiert den Bundestag

Berlin: Der Bundestag hat mit den Stimmen der Regierungskoalition ein neues Infektionschutzgesetz beschlossen. Es erlaubt den Ländern bei steigenden Infektionszahlen neue Regeln zu erlassen, wie etwa die Maskenspflicht in Innenräumen. Dagegen sind keine Lockdowns oder generelle Schulschließungen mehr möglich. Verpflichtend bleibt das Tragen einer Maske in Fernzügen, außerdem muss in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen eine FFP2-Maske getragen werden. Die Union kritisierte die Maskenpflicht als unverhältnismäßig. Aus der AfD hieß es, überall in Europa sei man zur Normalität zurückgekehrt, aber die Ampel wolle Deutschland im Corona-Ausnahmezustand einfrieren. Das neue Infektionschutzgesetz tritt am 24. September in Kraft. Bis dahin will Bayerns Gesundheitsminister Holetschek die bisherigen Corona-Regeln um zwei Wochen verlängern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 19:00 Uhr