Buschmann will mitbetreuende Elternteile finanziell entlasten

Berlin: Justizminister Buschmann hat Details zu seiner geplanten Reform des Unterhaltsrechts vorgestellt. Allem voran steht nach seinen Worten das Kindeswohl. Es sei am besten für Kinder, wenn beide Eltern sich einbringen. Laut Buschmann wollen viele gleichberechtigt arbeiten und an der Betreuung der Kinder teilnehmen. Viele Trennungsfamilien träfen in der Wirklichkeit allerdings auf ein Recht nach dem Motto "einer zahlt, einer betreut". Er wolle Elternteile finanziell entlasten, die sich zwischen 30 und 49 Prozent an der Betreuung beteiligen. Derzeit müssen diese Elternteile dem Ministerium zufolge den vollen Unterhalt mit nur sehr geringen Abschlägen zahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 19:00 Uhr