Buschmann will Mindeststrafmaß für Kinderpornographie senken

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann will das Mindeststrafmaß für den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornographie in bestimmten Fällen senken. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Justizministeriums hervor, über den die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Demnach soll der Straftatbestand von einem Verbrechen wieder zu einem Vergehen herabgestuft werden. Hintergrund ist eine Flut von Verfahren, die Polizei und Gerichte überlasten: In vielen Fällen geht es demnach nicht um pädokriminelles Material. Stattdessen trifft es auch Eltern oder Lehrer, die auf ein Nacktfoto im Klassenchat hinweisen, um es aus dem Verkehr zu ziehen. An den Höchststrafen von bis zu zehn Jahren für schwerwiegende Taten soll sich dem Bericht zufolge nichts ändern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.11.2023 11:45 Uhr