Buschmann will mehr Freiheit bei Gestaltung des Familiennamens

Ukraine kritisiert Deutschland wegen der Absage von Waffenlieferungen

Kiew: Nach dem erneuten "Nein" zu Waffenlieferungen an die Ukraine übt die Regierung in Kiew Kritik an Deutschland. Sie warf Berlin vor, den russischen Staatschef Putin in seinem Vorgehen zu "ermutigen" und die Geschlossenheit des Westens in dem Konflikt zu "untergraben". Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hatte dem Wunsch der Ukraine nach Defensivwaffen und militärischer Ausrüstung zuvor eine Absage erteilt. Waffenlieferungen in die Ukraine seien angesichts der zugespitzten Lage aktuell nicht hilfreich, sagte sie der "Welt am Sonntag". Das sei Konsens der Bundesregierung. Der ukrainische Außenminister Kuleba zeigte sich enttäuscht und schrieb auf Twitter, das Argument passe nicht zur derzeitigen Sicherheitslage. Andere Nato-Länder wie Großbritannien und die baltischen Staaten hatten Kiew angesichts des massiven russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze Waffenlieferungen zugesagt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2022 18:00 Uhr