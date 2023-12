Buschmann will keine Ukrainer zum Kriegsdienst verpflichten

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann hat klargestellt, dass hier lebende Ukrainer nicht zum Kriegsdienst in ihrem Land gezwungen werden sollen. Buschmann sagte der Deutschen Presseagentur, es sei gut, dass die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die Möglichkeit haben, hier zu arbeiten. Er könne sich nicht vorstellen, dass man Menschen anderer Staaten zum Dienst an der Waffe zwinge. Damit reagiert Buschmann auf Pläne des ukrainischen Militärs: Diese sehen vor, 450.000 bis 500.000 Mann zusätzlich zu mobilisieren. Das Verteidigungsministerium in Kiew hatte an die geflüchteten Ukrainer im Ausland appelliert, zurückzukehren und ihre Heimat zu verteidigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 09:00 Uhr