Buschmann will Indexmieten aktuell nicht regulieren

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukrainischer Präsident Selenskyi in London eingetroffen

London: Der ukrainische Präsident Selenskyi ist zu Gast in Großbritannien. Er wird unter anderem zu Gesprächen am britischen Regierungssitz in der Downing Street erwartet. Später will er sich an das Parlament wenden und ukrainische Soldaten besuchen, die von der britischen Armee ausgebildet werden. Außerdem steht ein Empfang bei König Charles III. auf dem Programm. Premierminister Sunak hatte heute früh überraschend mitgeteilt, dass Großbritannien ukrainische Soldaten auch an Kampfjets ausbilden wird. Die britische Regierung gehört neben der US-amerikanischen und der Bundesregierung zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2023 12:45 Uhr