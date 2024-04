Buschmann will an Zwei-Eltern-Prinzip festhalten

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann will am Prinzip festhalten, dass Kinder rechtlich gesehen nur zwei Elternteile haben können. Das hat der FDP-Politiker in Berlin gesagt und damit auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts reagiert. Die Karlsruher Richterinnen und Richter hatten erklärt, dass der Gesetzgeber auch mehr als zwei Menschen als Eltern vorsehen kann. Auslöser war der Fall eines Mannes aus Sachsen-Anhalt. Er hatte geklagt, weil die Mutter eines gemeinsamen Kindes ihren neuen Partner als rechtlichen Vater anerkannt hatte. Der leibliche Vater konnte das nach aktueller Rechtslage nicht anfechten. Das Gesetz sei daher verfassungswidrig und müsse bis spätestens Ende Juni 2025 geändert werden, so das Gericht. Eine Reform ist bereits in Arbeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 22:00 Uhr