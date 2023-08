Buschmann verteidigt Selbstbestimmungsgesetz vor Verabschiedung im Kabinett

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann hat das Selbstbestimmungsgesetz verteidigt, das die Bundesregierung heute verabschieden will. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte er, es habe eine große Bedeutung für eine kleine Gruppe von Menschen. Das Gesetz soll es unter anderem transgeschlechtlichen Personen leichter machen, ihren Geschlechtseintrag und ihren Namen anzupassen. Bisher sind dazu zwei psychologische Gutachten und ein Gerichtsentscheid notwendig. Das soll nun wegfallen. Buschmann sagte, es gehe darum, den Betroffenen das Leben etwas leichter zu machen. Niemand schaffe das biologische Geschlecht ab. Die familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Breher, befürchtet dennoch eine "Beliebigkeit der Geschlechterzuteilung". Außerdem sieht sie Frauenrechte in Gefahr, weil das Gesetz es etwa einem Fitnesstrainer überlasse, ob eine Transperson in die Frauenumkleide darf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 10:00 Uhr