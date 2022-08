Buschmann verteidigt geplante Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 24.08.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett will am Vormittag die Weichen für die neuen Corona-Auflagen im Herbst und im Winter stellen. Vorgesehen sind einige bundeseinheitliche Maßnahmen, wie etwa eine Maskenpflicht in Flugzeugen und im Fernverkehr der Bahn. Auch in Kliniken und Pflegeeinrichtungen soll es eine Masken- und eine Testpflicht geben. Die Bundesländer dürfen zudem eigene Regeln erlassen, dazu gehört etwa die Pflicht, in Innenräumen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bundesjustizminister Buschmann sagte heute früh im Deutschlandfunk, er und Bundesgesundheitsminister Lauterbach hätten eine Formulierungshilfe vorgelegt, das letzte Wort habe natürlich der Bundestag. Buschmann verteidigte die geplanten Regelungen insgesamt als „sehr maßvoll“.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2022 09:00 Uhr