Buschmann verspricht Terroropfern mehr Hilfe

Österreich warnt vor Vernetzung radikaler Impfgegner

Wien: Österreichs Kanzler Nehammer warnt vor einer Zusammenarbeit von radikalen Impfgegnern aus seinem Land und Deutschland. Die rechtsextreme Szene in beiden Ländern sei gut vernetzt. In der Corona-Pandemie arbeiteten die Staatsverweigerer eng zusammen, sagte Nehammer der "Welt am Sonntag". Antidemokraten versuchten grenzüberschreitend die Stimmung unter den Impfgegnern auszunutzen und sie weiter anzuheizen, fügte er hinzu. - In Deutschland beobachten die Behörden seit einiger Zeit zunehmende Gewalt und Radikalisierung bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Laut "Welt am Sonntag" rechnen mehrere Verfassungsschutzämter außerdem damit, dass die Einführung einer Impfpflicht die Lage noch verschärfen wird. In Deutschland wird sie zunächst nur berufsbezogen eingeführt, in Österreich gilt ab Februar eine Impfpflicht für alle ab 14 Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2021 08:00 Uhr