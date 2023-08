Buschmann verkündet Streichung von bürokratischen Auflagen

Meseberg: Die Bundesregierung will die Wirtschaft von Bürokratie-Kosten in Höhe von 2,3 Milliarden Euro jährlich entlasten. Das Kabinett hat auf seiner Klausur in Schloss Meseberg dazu die Eckpunkte eines Gesetzes beschlossen. Justizminister Buschmann erläuterte einige Details: So werden die Aufbewahrungsfristen für Steuer-Unterlagen von zehn auf acht Jahre verkürzt. Hotels müssen künftig nicht mehr für jeden einzelnen Gast einen Meldeschein ausfüllen. Der Handel soll nicht länger verpflichtet werden, auf Papier über allergie-auslösende Stoffe in Lebensmitteln hinzuweisen. Aus den vorgelegten Eckpunkten soll noch in diesem Jahr ein Gesetz werden. Darüber hinaus kündigte der FDP-Politiker einen Vorstoß auf EU-Ebene an. Nach seinen Worten haben 57 Prozent aller Bürokratie-Auflagen einen europäischen Bezug.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 12:00 Uhr