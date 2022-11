Buschmann und Baerbock rufen zur Abschaffung der Todesstrafe auf

Nachrichtenarchiv - 15.11.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenministerin Baerbock und Bundejustizminister Buschmann haben Länder auf der ganzen Welt dazu aufgerufen, die Todesstrafe abzuschaffen. Das sagten sie auf einer internationalen Konferenz zum Thema in Berlin, an der Vertreter von mehr als 120 Staaten teilnehmen. Baerbock sagte, Deutschland verfolge mit großer Sorge, wie die Todesstrafe in autoritären Staaten immer wieder als Unterdrückungsinstrument missbraucht werde, um Andersdenkende einzuschüchtern - etwa im Iran. Buschmann wies in diesem Zusammenhang auf Justiz-Irrtümer hin. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wird die Todesstrafe noch in 55 Staaten vollstreckt. Auf der Konferenz kündigten Liberia und Sambia an, dass sie Todesstrafe abschaffen wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2022 15:00 Uhr