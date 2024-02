Buschmann stellt Pläne für Verantwortungsgemeinschaft vor

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann will die Fürsorgemöglichkeiten außerhalb von Ehe und Verwandtschaft rechtlich absichern. In Berlin hat er Eckpunkte für eine sogenannte Verantwortungsgemeinschaft vorgestellt. Volljährige, die sich nahestehen, sollen künftig Rechte für jeweils andere beim Notar festschreiben können. In einem ersten Schritt soll es etwa darum gehen, als rechtlicher Betreuer berücksichtigt zu werden. Eine weitere Stufe soll Fragen des Zusammenlebens, der Gesundheit oder des Vermögens betreffen. Maximal sechs Menschen sollen einer Verantwortungsgemeinschaft angehören können. Mit den Plänen trage die Ampel der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung, so Buschmann. Inzwischen übernähmen immer mehr Menschen auch außerhalb von Familie und Partnerschaft füreinander Verantwortung - unter engen Freunden etwa oder in Mehrgenerationenhäusern. Am besonderen Schutz von Ehe und Familie änderten seine Pläne nichts, so Buschmann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2024 17:00 Uhr