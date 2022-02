Buschmann stellt Corona-Lockerungen für März in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 02.02.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte über Corona-Lockerungen hat Bundesjustizminister Buschmann eine weitreichende Rücknahme von Corona-Maßnahmen für den März in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei allerdings, dass die Fallzahlen ab Mitte Februar wieder sinken, sagte Buschmann der "Rheinischen Post". Auch dürften nicht kurzfristig neue Virusvarianten auftauchen, die die Lage wieder komplett verändern würden. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt forderte in der "Welt" Entscheidungen über Öffnungsperspektiven noch im Februar. Der CSU-Politiker sagte, man müsse eine Perspektive vorstellen und Stück für Stück die Einschränkungen des täglichen Lebens reduzieren. Ein zurückhaltendes Vorgehen empfiehlt dagegen der Virologe Christian Drosten. Er verwies auf den zähen Impffortschritt in Deutschland im Vergleich etwa zu Dänemark. Deswegen könne man in Deutschland keine Entwarnung geben, so Drosten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2022 07:00 Uhr