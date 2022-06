Buschmann sieht bei Corona-Maßnahmen keinen akuten Handlungsbedarf

Bundesregierung will per Gesetz Wind-Abstandsregeln aushebeln

Berlin: Der Bund plant bei der Windenergie offenbar eine umfassende Neuregelung. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sollen in dem neuen Berliner Gesetzespaket rund zwei Prozent der Fläche Deutschlands für Windräder reserviert werden. Das ist doppelt so viel wie bisher. Ziel soll es sein, die erneuerbaren Energien schnellstmöglich auszubauen. Dazu sollen unter anderem das Planungs- und Baurecht sowie das Naturschutzgesetz geändert werden. Wenn es Bundesländern nicht gelingt, die vorgegebenen Flächen für Windenergie zu schaffen, soll das neue "Wind-an-Land"-Bundesgesetz greifen. In diesem Fall sollen auch die Abstandsregeln zwischen Wohngebäuden und Windrädern fallen. In Bayern ist die 10H-Regel Ende April etwas gelockert worden. Damit kann in einigen Gebieten der Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern auf 1000 Meter sinken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2022 08:00 Uhr