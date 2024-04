Buschmann rechnet mit weiteren Spionage-Enttarnungen

Berlin: Nach dem Fall des inzwischen entlassenen AfD-Mitarbeiters Jian G. geht Bundesjustizminister Buschmann von weiteren Enttarnungen aus. Im Bericht aus Berlin im Ersten sagte Buschmann, Deutschland sei längst in den Fokus autoritärer Mächte geraten. Er warnte vor weiteren geheimdienstlichen Aktivitäten. Buschmann betonte, man könne stolz darauf sein, dass es in der Demokratie selbstbewusste Parlamente gebe, die auch in vertraulichen Angelegenheiten die Regierung kontrollieren. Werde das unmöglich gemacht, sei dies ein schlimmer Angriff auf die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie, so Buschmann. Jian G. war am Montag festgenommen worden. Er arbeitete für den AfD-Europawahl-Spitzenkandidaten Krah und sitzt wegen des Verdachts auf Spionage für China in Untersuchungshaft. Buschmann erklärte dazu: "Wer sein Land liebt, verkauft es nicht."

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 20:30 Uhr