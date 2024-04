Buschmann rechnet mit mehr Spionagefällen

Berlin: Deutschland muss sich nach Ansicht von Bundesjustizminister Buschmann auf weitere Enttarnungen von Spionen einstellen. Im ARD-"Bericht aus Berlin" erklärte er, dass die Bundesrepublik im Fokus autoritärer Mächte sei. Buschmann bezog sich auf die jüngsten Enthüllungen im Zusammenhang mit der AfD. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen mittlerweile entlassenen Mitarbeiter des Spitzenkandidaten für die Europawahl, Krah. Jian G. wird verdächtigt, für China spioniert zu haben und sitzt in Untersuchungshaft. Der Auftakt des Europawahlkampfs der AfD gestern in Donaueschingen fand ohne Krah statt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spottete beim NRW-Tag der Jungen Union in Aachen, Krah werde erst vom Vorstand gedeckt und dann vom Vorstand versteckt.

