Buschmann plant Reform des Unterhaltsrechts

Berlin: Mit einer Reform des Unterhaltsrechts will Bundesjustizminister Buschmann mitbetreuende Elternteile entlasten. Die Änderungen sollen vor allem Trennungsfamilien betreffen, in denen ein Elternteil die Hauptbetreuung leistet, der andere sich aber auch zu 30 oder 40 Prozent einbringt. Nach Ansicht Buschmanns muss es einen Unterschied beim Unterhalt machen, wie intensiv sich das Elternteil beteiligt. Engagierte Mütter oder Väter könnten mit einer Entlastung von 100 Euro im Monat rechnen. Das deutsche Unterhaltsrecht sei in die Jahre gekommen und ignoriere, dass viele Eltern ihre Kinder nach einer Trennung gemeinsam betreuen, sagte der FDP-Minister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Seinen Gesetzentwurf will er in den nächsten Tagen vorlegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 09:15 Uhr