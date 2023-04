Buschmann plant mildere Strafen für Fahrerflucht

Kurzmeldung ein/ausklappen Israel feiert 75. Jahrestag seiner Staatsgründung

Tel Aviv: In Israel feiern die Menschen am Abend den Jahrestag ihrer Staatsgründung. Vor knapp 75 Jahren hat der damalige Ministerpräsident Ben-Gurion den Staat ausgerufen. In dem Land am östlichen Mittelmeer richtet sich der Unabhängigkeitstag stets nach dem hebräischen Kalender, deshalb beginnen die Feierlichkeiten nach westlicher Zeitrechnung in diesem Jahr schon früher. Für den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Schuster, hat die Staatsgründung nach wie vor eine große Bedeutung. Im Interview mit dem BR sagte er, Israel stelle für viele Jüdinnen und Juden in aller Welt eine Art Lebensversicherung dar. Mit Blick auf die aktuellen Proteste gegen die geplante Justizreform der amtierenden Regierung in Israel erklärte Schuster, es beeindrucke ihn sehr, wenn ein Großteil der Bevölkerung für den Erhalt der Demokratie auf die Straßen gehe.

